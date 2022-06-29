NYT рассказала об испытывающих проблемы со связью войсках Украины

NYT: украинские войска из-за проблем со связью открывают огонь по своим

Украинские войска испытывают проблемы со связью, вследствие чего часто не могут запросить помощь и иногда даже открывают огонь по своим. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По словам бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за того, что российские военные создают помехи радиосигналу, украинской сторона часто не может связаться с командиром, чтобы вызвать артиллерийскую поддержку. Кроме того, проблемно выйти на связь и с недалеко расположенными подразделениями, из-за чего, как рассказывают журналисты, украинцы время от времени стреляют по своим.

Проблемы с радиосвязью между артиллерийскими подразделениями и передовыми отрядами приводят к тому, что последние остаются «сами по себе» и несут большие потери, в то время как артиллерийские батареи медленно реагируют на прорывы российских войск. В связи с этим артиллерии часто приходится рассчитывать на собственные беспилотники или на разведывательные данные США.

Сержант с позывным Генерал в беседе с изданием отметил, что во время битвы за Северодонецк украинский взвод заметил российские танки у окраины города. Однако военнослужащие взвода не смогли дозвониться до непосредственного руководства и связались с сержантом. Тот, в свою очередь, запросил уже у своего командования помощь от артиллерийской батареи для взвода, но ей нужны были координаты танков. Поскольку нужных карт у сержанта не было, артиллерии пришлось использовать беспилотник, который разрядился во время полета. Генератор, который мог его зарядить, также вышел из строя, в результате украинские бойцы не успели отразить атаку.

На вопросы о проблемах с коммуникацией Генштаб украинских войск газете не ответил.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал, что Киев до сих пор нуждается в поставках произведенной в советское время военной техники от западных стран, у которых она имеется. По его словам, США стараются сбалансировать военную помощь Украине таким образом, чтобы она получала как советское, так и современное вооружение.