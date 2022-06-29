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Российский подполковник стал фигурантом дела за приказ обманывать следователей

В Ельце начальник отдела МВД стал фигурантом дела за приказ обманывать следователей

Фото: Telegram-канал «Baza»

В Ельце Липецкой области начальник отдела полиции, который приказал подчиненным обманывать следователей, стал фигурантом уголовного дела. Об этом в среду, 29 июня, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Ему вменяют совершение преступления по статье 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования») УК РФ.

Отмечается, что российский подполковник работает в МВД почти 20 лет. Когда страж порядка узнал о том, что начальник отдела уголовного розыска из того же отдела попал под следствие, он собрал в кабинете троих подчиненных — следователя, оперативника и участкового — и потребовал, чтобы они ничего не рассказывали правоохранителям, расследующими дело его коллеги, и отвечали им, что ничего не знают.

Об этом разговоре узнали сотрудники ФСБ. 27 июня главу отдела отстранили от работы, а на следующий день возбудили в отношении него дело. Ему грозит до четырех лет колонии.

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Елизавета Новикова
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