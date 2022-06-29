«Лента.ру» выпустила спецпроект о попытках Запада отменить Россию

«Лента.ру» выпустила спецпроект «Синдром отмены: Россия»

«Лента.ру» выпустила спецпроект о влиянии антироссийских санкций на россиян. Героями мультимедийного проекта «Синдром отмены: Россия» стали российские спортсмены, певцы, кинематографисты, ученые, блогеры и простые россияне, которые на себе ощутили влияние санкций против России.

Проект рассказывает как Россию старательно отрезают от мира новым железным занавесом, который на этот раз опускается уже силами Запада. Проекты «Ленты.ру» включает в себя лендинг, пять мультимедийных лонгридов, каждый из которых посвящен отдельной сфере (науке, спорту, культуре и так далее) и видеоролики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. Спустя считаные дни США вместе с европейскими странами начали вводить санкции, к которым присоединились международные компании и институции из совершенно разных сфер. В частности, к бойкоту России подключились международные спортивные организации.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все спортивные организации не допускать до соревнований представителей России и Белоруссии. В течение последующих месяцев практически всем спортсменам из России закрыли дорогу на международные соревнования, а страну лишили права на проведение крупных турниров.

Пострадали от санкций и деятели культуры. Отменены традиционные летние гастроли балета Большого театра в Лондоне, впервые за 40 лет закрыт павильон России на Венецианской биеннале, дирижер Валерий Гергиев сначала столкнулся с отменой концертов в нью-йоркском Карнеги-холл и миланском «Ла Скала», а потом и вовсе был уволен с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

Аналогичные санкции были введены и против российских ученых. С марта 2022 года российских специалистов внезапно стали исключать из международных проектов, союзов и научных объединений по всему миру. Остановлены поставки оборудования в научные организации России, отменены поездки российских ученых и прекращены отношения с институтами, с которыми еще в начале года Запад находился в тесном контакте.

«Все проекты, над которыми я работал, оказались под ударом санкций, — подтверждает в проекте доктор биологических наук Сергей Киселев, руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики РАН. — Прервана поставка материалов и оборудования».

Закончилось сотрудничество между Россией и ЦЕРН — Европейская организация по ядерным исследованиям заявила о заморозке статуса России как наблюдателя проекта. Российские ученые потеряли доступ также к Европейскому рентгеновскому лазеру на свободных электронах (XFEL), а Европейская южная обсерватория (ESO), владеющая крупнейшими телескопами мира и самым современным оборудованием, заявила, что не планирует иметь никаких официальных отношений с институтами и компаниями из России и Белоруссии.

Кроме того, к санкциями против России присоединились и крупные международные сервисы. В начале марта музыкальный сервис Spotify объявил о закрытии своего офиса в России на неопределенный срок. Тогда же в компании заверили, что сервис останется доступен для российских пользователей. Однако 25 марта стало известно, что сервис полностью уйдет из России.

4 марта в России перестал работать сервис по бронированию жилья Booking.com. 4 апреля стало известно, что запретит гражданам России и Белоруссии бронировать жилье за рубежом онлайн-платформа для краткосрочной аренды жилья Airbnb.

7 марта представитель стримингового сервиса Netflix сообщил, что компания приняла решение в скором времени приостановить работу на территории России. 10 марта стало известно, что видеохостинг YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей. Кроме того, для недоступны подписки Premium и Music Premium.