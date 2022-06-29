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США захотели укрепить силы ПВО в Германии и Италии

Байден заявил, что США намерены усилить ПВО в Италии и Германии

Фото: Spanish Royal Household / Getty Images

Президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО в Мадриде заявил о намерениях Белого дома укрепить силы средств противовоздушной обороны (ПВО) в Германии и Италии. Слова политика приводит РИА Новости.

По словам американского лидера, Вашингтон планирует разместить на территории упомянутых государств «дополнительные средства противовоздушной обороны и другие средства».

Ранее глава Белого дома заявил, что США решили изменить силовую позицию в Европе с учетом угроз, исходящих от России после начала спецоперации на Украине. Политик на саммите НАТО в Мадриде подтвердил, что Вашингтон направит в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей F-35, увеличит число эсминцев в Испании до шести с четырех и создаст штаб 5-й армии в Польше.

О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. Спустя считаные дни Соединенные Штаты вместе с европейскими странами начали вводить санкции, к которым присоединились международные компании и институции из разных сфер.

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Варвара Кошечкина
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