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Байден заявил об изменении силовой позиции США в Европе

Байден заявил, что США направят в Великобританию две эскадрильи истребителей F-35
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Juan Medina / Reuters

США решили изменить силовую позицию в Европе с учетом угроз, исходящих от России после начала спецоперации на Украине. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

Политик на саммите НАТО в Мадриде подтвердил, что Соединенные Штаты направят в Великобританию две дополнительные эскадрильи истребителей F-35, увеличат число эсминцев в Испании до шести с четырех и создадут штаб 5-й армии в Польше.

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Американский лидер отметил, что альянс должен быть способен отражать угрозы со всех направлений — как в воздухе и на суше, так и на море.

Ранее Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что на саммите НАТО все страны-члены альянса стремились к тому, чтобы послать президенту России Владимиру Путину сильный сигнал — «ты не победишь». Кроме того, Санчес отметил, что Москва должна стать «главной угрозой» НАТО из-за военной операции на Украине.

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Анжелика Бережная
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