Премьер Испании заявил о посланном Путину сигнале

Испанский премьер Санчес: мы послали Путину сигнал «ты не победишь» на саммите НАТО

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что на саммите НАТО все страны-члены альянса стремились к тому, чтобы послать президенту России Владимиру Путину сильный сигнал — «ты не победишь». Его цитирует Reuters.

Кроме того, Санчес отметил, что Москва должна стать «главной угрозой» НАТО из-за спецоперации на Украине.

Ранее премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо рассказал, что участники саммита альянса также заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть разрешен «только военным путем». Глава бельгийского кабмина уточнил, что у лидеров Североатлантического альянса была возможность переговорить с украинским главой государства.