Саммит НАТО заявил о необходимости решить конфликт на Украине военным путем
Саммит НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть разрешен «только военным путем». Об этом рассказал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, передает ТАСС.
Глава бельгийского кабмина уточнил, что у лидеров Североатлантического альянса была возможность переговорить с украинским главой государства. «Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя», — подчеркнул он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что увеличение числа сил реагирования Североатлантического альянса с 40 до 300 тысяч произойдет к 2023 году. Он подчеркнул, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде подтвердят приверженность повышению расходов на оборону.