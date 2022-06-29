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Саммит НАТО заявил о необходимости решить конфликт на Украине военным путем

Саммит НАТО заявил Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть разрешен военным путем

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Саммит НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть разрешен «только военным путем». Об этом рассказал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, передает ТАСС.

Глава бельгийского кабмина уточнил, что у лидеров Североатлантического альянса была возможность переговорить с украинским главой государства. «Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя», — подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что увеличение числа сил реагирования Североатлантического альянса с 40 до 300 тысяч произойдет к 2023 году. Он подчеркнул, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде подтвердят приверженность повышению расходов на оборону.

Мировая история санкций
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Виктория Кондратьева
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