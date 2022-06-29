Саммит НАТО заявил о необходимости решить конфликт на Украине военным путем

Саммит НАТО заявил Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть разрешен военным путем

Саммит НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть разрешен «только военным путем». Об этом рассказал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, передает ТАСС.

Глава бельгийского кабмина уточнил, что у лидеров Североатлантического альянса была возможность переговорить с украинским главой государства. «Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя», — подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что увеличение числа сил реагирования Североатлантического альянса с 40 до 300 тысяч произойдет к 2023 году. Он подчеркнул, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде подтвердят приверженность повышению расходов на оборону.