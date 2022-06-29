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Разведка Росгвардии нашла позиции шестерых операторов беспилотников противника

Разведка Росгвардии помогла найти позиции шестерых операторов беспилотников противника

Фото: Yulii Zozulia / globallookpress.com

Разведка Росгвардии нашла позиции шестерых операторов беспилотников противника в Донбассе — по этим координатам нанесла удар артиллерия, и цели прекратили активность. Об этом «Ленте.ру» в среду, 29 июня, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, местоположение шести операторов беспилотных летательных аппаратов противника было выяснено в ходе радиоэлектронной разведки. После того как данные были переданы вышестоящему командованию, артиллерия открыла огонь по позициям, операторы беспилотников прекратили активность.

Сотрудники Росгвардии продолжили поисковые мероприятия в разных населенных пунктах: они обнаружили два польских гранатомета M-72 и четыре выстрела к ним, два танковых пулемета Калашникова и ПКМ, два автомата, огнемет, почти три сотни 122-миллиметровых снарядов, 24 килограмма тротила в двухсотграммовых шашках, мины, гранаты и несколько тысяч патронов. А в Харьковской области спецназ ведомства нашел квадроцикл, украшенный символами националистов, два снаряда для реактивной системы залпового огня «Град», множество гранат, мин, патронов и гранатометных зарядов.

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Владимир Шарапов
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