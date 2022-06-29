Стилистка назвала идеальные платья для женщин с пышными формами

Стилистка Полли Рыжова порекомендовала женщинам с пышными формами носить платья на запах

Основательница авторской школы стиля и журнала Style Полли Рыжова назвала идеальные фасоны летних платьев для женщин с пышными формами. Рекомендации эксперта поступили в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 29 июня.

Так, стилистка посоветовала обратить внимание на платья на запах с V-образными вырезами. По ее мнению, данные модели подчеркивают достоинства фигуры и визуально удлиняют шею, а драпировка в области талии маскирует живот.

На каждый день Рыжова советует приобрести платье-рубашку или платье-футболку из плотной ткани — такие фасоны скроют полноту рук и плеч. «Носить их можно с ремнями, чтобы акцентировать талию», — отмечает она.

Удачно на женщинах плюс-сайз смотрятся модели А-силуэта, в частности, с поясом, оформленным в стиле ампир и ярусной юбкой. Эксперт уверена, что таким образом можно зрительно уменьшить выступающий живот.

В этом сезоне актуальной остается и одежда в бельевом стиле, который подразумевает струящиеся ткани и свободный крой. «Если хочется прикрыть руки, можно надеть в качестве второго слоя льняную рубашку или легкую джинсовку», — комментирует инфлюэнсер.

Что касается вечерних образов, Рыжова предлагает рассмотреть варианты длины макси с разрезами на ноге. Они подчеркнут формы и помогут казаться выше и стройнее, уточняет она.

Ранее в июне стилистка Полли Рыжова назвала россиянкам самые модные цвета на лето 2022 года. Трендовыми в текущем сезоне стали не только яркие цвета, но и пастельные оттенки. Так, одним из самых актуальных остается зефирный розовый, который является «универсальной базой» для женственных образов.