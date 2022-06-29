Невеста случайно купила платье Dolce & Gabbana за шестую часть цены
Невеста из Великобритании по имени Кейтлин (фамилия неизвестна) случайно приобрела дизайнерское подвенечное платье за шестую часть цены и удивила подписчиков. Соответствующая публикация была размещена на портале Reddit.
Юзерша поделилась снимком, на котором она запечатлена в кружевном белом платье с рукавами-фонариками, квадратным вырезом и шлейфом. Оказалось, что упомянутый наряд входил в коллекцию люксового итальянского бренда Dolce & Gabbana.
Британка рассказала, что купила его в магазине американского ретейлера T.J. Maxx, в ассортименте которого нередко появляются стоковые вещи известных и дорогих модных марок. Стоимость наряда составила 850 долларов (43 тысячи рублей), при этом его оригинальная цена — 5,9 тысячи долларов (около 300 тысяч рублей).
Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Я не верю! Великолепно», «Какая выгодная покупка!», «Сидит так, будто на тебя сшито», «Невероятная находка», — писали они.
Ранее в июне популярная блогерша превратила дешевое платье массмаркетового бренда Bershka в свадебное и восхитила подписчиков. Юзерша купила наряд за 1240 рублей, а затем вручную пришила к нему 414 белых перьев, тем самым превратив его в вечерний. На данную трансформацию она потратила более 20 часов.