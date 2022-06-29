Стоматолог предупредил россиян об опасности домашнего отбеливания зубов

Стоматолог Усачев: домашнее отбеливание может привести к повышению чувствительности зубов

Домашнее отбеливание зубов опасно и может привести к плачевным результатам, заявил стоматолог-имплантолог Илья Усачев. В разговоре с News.ru он предупредил россиян и объяснил, как эта процедура может привести к повышению чувствительности эмали.

Стоматолог отмечает, что хотя сегодня существует огромное разнообразие способов отбелить зубы, лучше обращаться за этим к специалисту. «Конечно же, отбеливанием надо заниматься у специалиста, иначе это может привести к нежелательным последствиям», — предупредил он.

Усачев также посоветовал популярную безопасную процедуру для белизны зубов . «Одна из них — Zoom: побочные эффекты практически отсутствуют и все абсолютно прогнозируемо, чего нельзя сказать о домашних способах реализации данной процедуры», — рассказал специалист.

Илья Усачев предупреждает, что домашнее отбеливание может не только испортить цвет зубов, но и навредить здоровью полости рта. «Основные неприятные последствия неправильно произведенного отбеливания включают как банальное изменение цвета эмали на любой другой отличный от белого, так и повреждение непосредственно самой эмали зубов», — заявил он. В итоге, объяснил он, зубы станут более чувствительными, из-за чего придется обращаться к стоматологу. Усачев подытожил, что лучше не экспериментировать и сразу обратиться к профессионалам.

До этого терапевт перечислил популярные несуществующие диагнозы от российских врачей. По его словам, диагнозов вегето-сосудистая дистония, гиперактивность и дисбактериоз не существует, а ставят их только некомпетентные специалисты.