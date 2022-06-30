Российский самолет приготовился к экстренной посадке в Екатеринбурге

Пассажирский Airbus готовится к аварийной посадке в аэропорту Кольцово

Пассажирский лайнер Airbus 320-211 готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге. Об этом в четверг, 30 июня, пишет URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Бишкека в Санкт-Петербург, приземлится в аэропорту Кольцово. Причиной экстренной посадки стала неисправность системы навигации.