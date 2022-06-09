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Российский самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за недомогания пассажирки

Летевший из Москвы в Хабаровск самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Фото: Marissa Lewis / Unsplash

Пассажирский самолет, летевший по маршруту МоскваХабаровск, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за недомогания пассажирки. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в аэропорту Кольцово, пассажирка, чье самочувствие ухудшилось, была госпитализирована. После самолет вылетел в пункт назначения.

Ранее сообщалось о еще одном самолете, совершившем вынужденную посадку. Так, борт российского авиаперевозчика «ИрАэро», вылетевший из Иркутска, вернулся в аэропорт отправления из-за неисправности шасси.

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Дарья Рыбак
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