Российский самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за недомогания пассажирки

Летевший из Москвы в Хабаровск самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Пассажирский самолет, летевший по маршруту Москва — Хабаровск, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за недомогания пассажирки. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в аэропорту Кольцово, пассажирка, чье самочувствие ухудшилось, была госпитализирована. После самолет вылетел в пункт назначения.

Ранее сообщалось о еще одном самолете, совершившем вынужденную посадку. Так, борт российского авиаперевозчика «ИрАэро», вылетевший из Иркутска, вернулся в аэропорт отправления из-за неисправности шасси.