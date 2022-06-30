Двое россиян угрожали семье автоматом и вымогали восемь миллионов рублей

В Петербурге силовики задержали двоих дагестанцев за вымогательство 8 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра «Э» при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Гранит» задержали двоих 32-летних дагестанцев по подозрению в вымогательстве с угрозой убийством. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в июне 2021 года возле дома №64 на Каменноостровском проспекте злоумышленники угрожали мужчине и его семье автоматом Калашникова и требовали восемь миллионов рублей. Они получили больше половины суммы, после чего хотели забрать у потерпевших оставшуюся часть.

22 июня 2022 года в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка провели обыск в их квартирах и изъяли шесть мобильных телефонов, светозвуковой автомат и 45 специальных патронов.

Как сообщается, мужчины уже имеют судимости по статьям о разбое, вымогательстве, умышленном причинении вреда здоровью, дезертирстве, а также за побег из тюрьмы.