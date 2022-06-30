Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Двое россиян угрожали семье автоматом и вымогали восемь миллионов рублей

В Петербурге силовики задержали двоих дагестанцев за вымогательство 8 млн рублей

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра «Э» при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Гранит» задержали двоих 32-летних дагестанцев по подозрению в вымогательстве с угрозой убийством. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в июне 2021 года возле дома №64 на Каменноостровском проспекте злоумышленники угрожали мужчине и его семье автоматом Калашникова и требовали восемь миллионов рублей. Они получили больше половины суммы, после чего хотели забрать у потерпевших оставшуюся часть.

22 июня 2022 года в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка провели обыск в их квартирах и изъяли шесть мобильных телефонов, светозвуковой автомат и 45 специальных патронов.

Как сообщается, мужчины уже имеют судимости по статьям о разбое, вымогательстве, умышленном причинении вреда здоровью, дезертирстве, а также за побег из тюрьмы.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали условия возвращения войск на остров Змеиный
Кремль заявил об отсутствии призывов к миру от НАТО и G7
Чехия заявила о готовности обучать украинских военных
В России рассказали о значении обмена пленными с Украиной
Врач предупредил о смертельной опасности судорог
Анна Нетребко избавится от роскошной квартиры в Австрии
Роуминг между Россией и Белоруссией захотели отменить до конца года
Назван простой способ спрятать живот в образах с коротким топом
Минобороны показало боевую работу «Солнцепека» на Украине
Россиянам стал доступен новый способ общения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.