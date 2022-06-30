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Названо количество людей на территории «Азота»

Замглавы МВД ЛНР Ведмеденко заявил, что на территории «Азота» остаются 600-800 человек

Фото: Oleksii Kovalovukrinform / Globallookpress.com

На территории завода «Азот» в Северодонецке остаются примерно 600-800 человек, включая мирных граждан. Об этом заявил заместитель главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Роман Ведмеденко на Петербургском международном юридическом форуме, передает РИА Новости.

Называются разные данные о количестве людей на «Азоте», отметил замглавы МВД республики, однако их точно не больше тысячи. «Там есть и гражданское население, которое эти фашисты забрали и удерживают… Они их держали в заложниках», — сказал он.

«Там и детвора есть, там есть и женщины, и старики», — добавил Ведмеденко. Он также заметил, что проводится работа по освобождению мирных граждан, после чего им будет оказана медицинская и психологическая помощь.

Алевтина Запольская
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