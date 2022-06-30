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Стало известно о выходе группы мирных жителей с территории завода «Азот»

В комендатуре Северодонецка сообщили о выходе 30 мирных жителей с территории завода «Азот»

Фото: Александр Река / ТАСС

Группа мирных жителей из 30 человек вышла с территории завода «Азот» в Северодонецке. Об этом стало известно РИА Новости в комендатуре города.

«Накануне при зачистке комбината было найдено еще одно убежище, в котором было около 30 мирных жителей, в основном женщин, пенсионеров и детей. Мы обеспечили их безопасный выход в город. Сейчас они проходят фильтрацию», — сообщили в комендатуре.

Отмечается, что в убежищах на территории «Азота» могут еще оставаться мирные жители. Некоторые из них знают о возможности эвакуироваться, но сознательно остаются в целях безопасности.

Ранее в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что эвакуация гражданских с территории комбината продлится еще не один день — ей мешают обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

27 июня стало известно, что из укрытий на территории предприятия за сутки были выведены более 500 мирных жителей.

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Алевтина Запольская
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