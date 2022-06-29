В ЛНР рассказали о сроках эвакуации мирных жителей с завода «Азот»

Народная милиция ЛНР: эвакуация мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке затянется

Эвакуация мирных жителей, находящихся в подземных убежищах завода «Азот» в Северодонецке, продлится еще не один день из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), несущего службу в Северодонецке.

По его словам, на объекте остается много гражданских лиц. Масштабную эвакуацию срывают обстрелы со стороны украинской армии, из-за этого она затянется, отметил источник. «Не всегда получается безопасно вывести людей. Выход людей будет продолжаться, скорее всего, еще не один день», — рассказал он о сроках эвакуации.

27 июня сообщалось, что с территории предприятия за сутки выведены более 500 мирных жителей.

Гражданские лица начали покидать комбинат 11 июня. Позже стало известно об открытии гуманитарного коридора, однако договоренности с украинской стороной не были достигнуты из-за отказа Киева прекратить огонь.