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В ЛНР рассказали о сроках эвакуации мирных жителей с завода «Азот»

Народная милиция ЛНР: эвакуация мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке затянется

Фото: The Presidential Office of Ukrain / Globallookpress.com

Эвакуация мирных жителей, находящихся в подземных убежищах завода «Азот» в Северодонецке, продлится еще не один день из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), несущего службу в Северодонецке.

По его словам, на объекте остается много гражданских лиц. Масштабную эвакуацию срывают обстрелы со стороны украинской армии, из-за этого она затянется, отметил источник. «Не всегда получается безопасно вывести людей. Выход людей будет продолжаться, скорее всего, еще не один день», — рассказал он о сроках эвакуации.

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27 июня сообщалось, что с территории предприятия за сутки выведены более 500 мирных жителей.

Гражданские лица начали покидать комбинат 11 июня. Позже стало известно об открытии гуманитарного коридора, однако договоренности с украинской стороной не были достигнуты из-за отказа Киева прекратить огонь.

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Марина Совина
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