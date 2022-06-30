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Стало известно о судьбе угрожавшего убить мать Кадырова лейтенанта «Азова»

RTVI: угрожавший убить мать Кадырова лейтенант «Азова» Касаткин находится в колонии в ДНР

Кадр: AZOV Shorts / YouTube

Лейтенант полка «Азов» Давид Касаткин, угрожавший убить мать главы Чечни Рамзана Кадырова, жив и находится в заключении в Донецкой народной республике (ДНР). О его судьбе стало известно RTVI.

Как отмечает издание, Касаткин интересовался темой Чечни. Отвечая на вопрос одного из подписчиков в соцсетях, боец «Азова» рассказал, что восхищается чеченцами. «Прочел о чеченских войнах всю литературу, когда у них началась война, пошли воевать 93 процента мужчин, а у нас пять… У них была такая же ситуация, как у нас сейчас», — рассказывал Касаткин.

При этом лейтенант «Азова» неоднократно оскорблял главу Чечни Рамзана Кадырова, называя его шайтаном и угрожая отрезать голову его матери. Публикация через некоторое время была удалена. «Мне нельзя комментировать войну и политику», — объяснял Касаткин.

Лейтенант сдался в плен вместе с другими бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заводе «Азовсталь». В соцсетях появлялись сообщения, что Касаткина вывезли в СИЗО Грозного на беседу с Кадыровым, однако эти сведения не подтвердились. Издание со ссылкой на источники в руководстве ДНР сообщает, что Касаткин находится в Волновахской колонии №120.

«Жив и здоров, спит, гуляет, три раза в день получает питание, в столовую ходит вместе со своим дружком Фростом. Никаких жалоб от него не поступало. Все, что ему угрожает, — обстрелы со стороны ВСУ, в Еленовку постоянно регулярно происходят прилеты», — рассказал собеседник RTVI.

Он также сообщил, что в колонии в Еленовке содержатся 2300 пленных с «Азовстали».

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Варвара Кошечкина
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