Туристы устроили массовую драку в курортном баре и забросали витрину стульями

Daily Mail: британские туристы забросали стульями бар на курорте в Португалии

Группа британских туристов устроила массовые беспорядки на главной улице небольшого курортного города в Португалии. Инцидент попал на видео, ролик и подробности публикует Daily Mail.

Отмечается, что молодые люди повздорили с другой группой туристов в баре Aloha в Портимане, который находится на одной из главных улиц города. После того как сотрудники заведения попытались прекратить драку, британцы обратили свою агрессию против них. На кадрах видно, как несколько человек стоят перед входом в ночное заведение и бросают в стеклянную витрину пластиковые стулья и столики — уличную мебель они хватают с веранды бара и соседних ресторанов.

Полиция Португалии сообщила, что они установили личность семи молодых людей, участвовавших в нападении, — британцев выследили по горячим следам, когда они возвращались в отель.