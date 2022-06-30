В бундестаге заявили о вреде от антироссийских санкций для бизнеса Германии

Депутат бундестага Шмидт: санкции против России вредят немецкому бизнесу и гражданам

Санкции против России, введенные на фоне спецоперации Москвы на Украине, вредят бизнесу Германии и простым гражданам. Об этом заявил депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт, передает РИА Новости.

Политик заключил, что на данный момент идет санкционная война, из-за которой страдает бизнес с обеих сторон. Он заявил, что он сам и фракция АдГ выступают против рестрикций. «Потому что санкции вредят, в первую очередь, немецкому бизнесу и простым людям — растут цены на многие продукты, ухудшается качество жизни — без достижения каких-либо результатов», — уточнил депутат.

Шмидт назвал санкции контрпродуктивными и подчеркнул, что они вредят в первую очередь самому Берлину. «И не в последнюю очередь, конечно, отношениям между двумя странами», — добавил он.

Ранее стало известно, что Швейцария повторит санкции Евросоюза в отношении России, предусмотренные шестым пакетом ограничений. Таким образом страна реализует на практике решение, которое было принято 10 июня. Меры вступят в силу вечером 29 июня. Они включают в себя эмбарго на нефть и определенные нефтепродукты из России.