«Лента.ру» запустила проект «Что делать» с гайдами для жизни в новой реальности

«Лента.ру» запустила проект «Что делать» с инструкциями по выживанию в новой реальности

«Лента.ру» запустила масштабный мультимедийный проект «Что делать?» с инструкциями по выживанию в стремительно меняющейся реальности.

Поток новостей о боевых действиях, разговоры о возможной ядерной войне, самые мощные санкции в истории, рост цен на продукты и уход привычных сервисов из России — все это на протяжении четырех месяцев ежедневно тревожит россиян. Как справляться со стрессом, когда негатив давит на психику? Что делать с деньгами в нестабильной экономической обстановке? Нужно ли запасаться на «черный день»? Как научиться экономить? Какую помощь ждать от государства в сложной жизненной ситуации? На эти и другие актуальные вопросы проект «Что делать?» доступным языком отвечает в виде карточек.

Всего «Лента.ру» подготовила 23 гайда и 10 видеороликов, которые дают конкретные практические рекомендации о том, как не растеряться в новых реалиях. Карточки содержат лайфхаки, о которых догадываются не все, а также советы экспертов из разных областей: психологов, политологов, заядлых путешественников и специалистов по красоте. Карточки и ролики публикуются на сайте издания с мая по август.

Чтобы вооружить как можно больше читателей и зрителей полезными инструкциями, «Лента.ру» использует все доступные форматы взаимодействия с аудиторией. Все лонгриды проекта объединены на красочном мультимедийном лендинге с удобной механикой. Лендинг поделен на шесть блоков, которые отвечают на вопросы, что делать со стрессом, с негативом вокруг, с деньгами, с семейным бюджетом, с попавшим под угрозу отпуском и с уходом брендов и привычных сервисов из России. Пользователь выбирает проблему, которая его беспокоит, кликает на соответствующий раздел, и получает полный спектр рекомендаций.

Без полезных инструкций не останутся более миллиона пользователей, которые читают «Ленту.ру» во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в Telegram-канале «Лента дня». Там параллельно с карточками на сайте выходят посты с лайфхаками, кроме того, во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» публикуются видеогайды. Прочитав простые инструкции от «Ленты.ру», россияне точно поймут, что делать.

Что делать?



