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Во Владивостоке пройдет благотворительная акция «Крышечки помощи»

Сбер и АНО «Зеленый Маяк» 9 июля запустят благотворительную акцию «Крышечки помощи»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сбер и АНО «Зеленый Маяк» запустят совместную благотворительную акцию «Крышечки помощи» — мероприятие пройдет 9 июля во Владивостоке. Об этом сообщает портал Primpress.

Участникам предлагают собрать как можно больше крышек с маркировкой 2 HDPE от бутылок с напитками. Их необходимо принести организаторам акции во двор дома по адресу улица Фонтанная 18.

Все крышки отправят на переработку, а вырученные деньги будут направлены на лечение пятилетнего Кирилла Кривошеина — мальчик страдает от приобретенного ДЦП и потери зрения.

Кирилл проживает в приморском селе Занадворовка. На реабилитацию во Владивостоке и постановку диагноза семье мальчика необходимо собрать около 100 тысяч рублей.

Ранее, 14 июня, в Нижнем Новгороде стартовала ежегодная благотворительная акция «Спешите делать добро». Первый этап включает сбор средств на фандрайзинговой платформе «800 добрых дел». Во время второго этапа известные жители города примерили роль официантов, чтобы информировать посетителей об акции.

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Мария Гейн
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