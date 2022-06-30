Американист рассказал о последствиях для Байдена из-за роста цен на бензин

Американист Дудаков предрек Джо Байдену падение рейтинга из-за роста цен на бензин

Обвинения России в росте цен на бензин со стороны администрации президента США Джо Байдена не устраивают американцев. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог-американист Малек Дудаков. Он описал возможные последствия увеличения стоимости топлива для американских властей.

«Уже выходило немало опросов, которые показывают, что не больше 10-15 процентов американцев винят в росте цен на топливо Россию. Больше половины винят в этом администрацию Байдена, а треть населения винят в этом нефтяные компании США, которые больше не производят и не добывают нефть», — сказал он.

Риторика, что во всем виновата Россия — это демагогия, и уже давным-давно не работает Малек Дудаков политолог-американист

Критичные цены

Очередной рекорд стоимости бензина был установлен 10 июня, когда цена пробила отметку в пять долларов за галлон (3,785 литра — прим. «Ленты.ру»). По мнению Малека Дудакова, это критично для американцев и сильно бьет по инфляции в целом.

Америка — это страна автомобилей, там везде нужно перемещаться на автомобиле. Американцы ощущают это [высокие цены] каждый день на бензоколонке, когда заправляются. В Америке есть известная неофициальная корреляция — чем выше стоимость топлива, тем ниже рейтинги президента Малек Дудаков политолог-американист

Последствия для Байдена

При этом настроения американцев больше похожи на апатию. Сейчас они не готовы выходить на митинги и устраивать беспорядки из-за роста цен, считает американист.

«Люди недовольны, но мы не видим каких-то выступлений. Была попытка устроить погромы из-за абортов, но тоже как-то все провалилось. Я не думаю, что будут какие-то масштабные выступления. Если только не произойдет какого-то радикального сценария, например, топливо станет настолько дорогим, что начнутся перебои с поставками продовольствия и товаров в крупные города. Тогда начнется хаос, но вероятность его не такая высокая», — объяснил Малек Дудаков.

Борьба с ценами

В связи с ростом стоимости американский лидер предложил конгрессу и властям штатов временно отменить топливный налог на три месяца. Однако ранее попытки стабилизировать ситуацию не приносили результата, напомнил Дудаков.

«Администрация Байдена уже принимает некоторые меры, в частности, пытается нарастить поставки нефти из стран Персидского залива, из Венесуэлы, но это особенно не работает. Кроме того, они пытаются опустошать нефтяные запасы Америки, выливая нефть на рынки. Американским компаниям не удается сейчас добывать больше нефти из-за того, что Байден по причинам того, что поддерживает зеленую повестку, не хочет строить новые нефтепроводы, не хочет разрешать больше добывать, поэтому этот кризис нерешаем», — заключил политолог.

Джо Байден заявил, что в росте цен на нефть виновата Россия. По его словам, американские водители будут платить. «Столько, сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину», — сказал американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

В апреле Байден запретил импорт российских энергоносителей. При этом он признавал, что это приведет к последствиям и для самих Соединенных Штатов.