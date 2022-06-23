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В США допустили применение Байденом военных полномочий из-за ситуации с бензином

В США допустили применение Байденом военных полномочий для увеличения нефтепереработки
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм допустила применение президентом Джо Баденом военных полномочий для увеличения нефтепереработки из-за ситуации с ростом цен на бензин в стране. Ее слова приводит ТАСС.

Глава ведомства ответила на вопрос, может ли быть применен закон времен Корейской войны, который позволяет главе государства расширить производство определенной продукции для национальной безопасности, установив контроль над отраслями гражданской экономики.

«Это инструмент. Без сомнений, это инструмент», — указала Грэнхолм. Она добавила, что проведет встречу с представителями крупнейших нефтеперерабатывающих компаний, чтобы обсудить дальнейшие действия в условиях рекордного роста цен на бензин.

Министр отметила, что с 2020 года в США закрылись шесть нефтеперерабатывающих заводов. По ее словам, будут рассматриваться возможности вернуть в строй часть из них, расширить производство.

Ранее президент США Джо Байден выступил с призывом к американским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) увеличить производство бензина на фоне роста цен на топливо на внутреннем рынке, которые успели стать рекордными.

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Марина Совина
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