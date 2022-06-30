Невеста показала неожиданный способ одеть подружек на свадьбу за тысячу рублей
Блогерша Джейми Макклюр показала неожиданный способ сэкономить на платьях подружек невесты, потратив на них не более тысячи рублей. Своим лайфхаком она поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
Так, невеста купила светло-бежевые платья-комбинации на распродаже шведского массмаркетового бренда H&M. Каждая вещь обошлась ей в 8,9 доллара (470 рублей), при этом цена без скидки ранее составляла 14,9 доллара (около 790 рублей). «У меня всего две подружки и я подумала, что одеть их в платья за 240 долларов (около 12,6 тысячи рублей — прим. «Ленты. ру») — слишком дорого», — отметила юзерша.
Затем Макклюр приобрела в магазине товаров для рукоделия дешевый отрез прозрачной белой ткани и жемчужные бусины. Материал она пришила поверх платьев и украсила его искусственным жемчугом. Она также добавила, что жемчуг соответствует тематике свадьбы и является частью ее оформления.
Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Креативный способ сэкономить деньги! Я покупала платья своим подружкам, но лучше бы я не была такой расточительной», «Как здорово ты придумала, мне нравится», «Намного лучше изначального варианта, отличный выбор», — писали юзеры.
Ранее в июне популярная блогерша превратила дешевое платье массмаркетового бренда Bershka в свадебное и восхитила подписчиков. Девушка купила базовую вещь за 1240 рублей и пришила к нему 414 светлых перьев. Утверждается, что данная трансформация потребовала около 20 часов.