Невеста показала неожиданный способ одеть подружек на свадьбу за тысячу рублей

Невеста Джейми Макклюр сэкономила на платьях подружек на свадьбу, купив их в магазине H&M

Блогерша Джейми Макклюр показала неожиданный способ сэкономить на платьях подружек невесты, потратив на них не более тысячи рублей. Своим лайфхаком она поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, невеста купила светло-бежевые платья-комбинации на распродаже шведского массмаркетового бренда H&M. Каждая вещь обошлась ей в 8,9 доллара (470 рублей), при этом цена без скидки ранее составляла 14,9 доллара (около 790 рублей). «У меня всего две подружки и я подумала, что одеть их в платья за 240 долларов (около 12,6 тысячи рублей — прим. «Ленты. ру») — слишком дорого», — отметила юзерша.

Затем Макклюр приобрела в магазине товаров для рукоделия дешевый отрез прозрачной белой ткани и жемчужные бусины. Материал она пришила поверх платьев и украсила его искусственным жемчугом. Она также добавила, что жемчуг соответствует тематике свадьбы и является частью ее оформления.

Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Креативный способ сэкономить деньги! Я покупала платья своим подружкам, но лучше бы я не была такой расточительной», «Как здорово ты придумала, мне нравится», «Намного лучше изначального варианта, отличный выбор», — писали юзеры.

Ранее в июне популярная блогерша превратила дешевое платье массмаркетового бренда Bershka в свадебное и восхитила подписчиков. Девушка купила базовую вещь за 1240 рублей и пришила к нему 414 светлых перьев. Утверждается, что данная трансформация потребовала около 20 часов.