Российский подросток забрал более полумиллиона рублей у обманутых пенсионерок

Под Челябинском 16-летний курьер-подросток забрал у пенсионерок почти 600 тысяч рублей

В Магнитогорске полиция задержала 16-летнего подростка из Челябинска, который забрал у обманутых пенсионерок почти 600 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, пожилой местной жительнице позвонил неизвестный и сказал, что ее родственница стала виновницей ДТП и ей грозит наказание. Аферист убедил потерпевшую написать заявление с просьбой переквалифицировать ответственность с уголовной на административную, а также попросил взять 400 тысяч рублей, разложить их в пачки по номиналу и переписать все купюры, после чего вложить банкноты в постельное белье и передать курьеру.

Женщина так и поступила, а позже связалась с родственницей и узнала, что та ни в какую аварию та не попадала. Тогда пенсионерка обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, что деньги забрал несовершеннолетний курьер, после чего перевел их на счет сообщников. Также стало известно, что фигурант направляется ко второй жертве. После того, как юноша забрал у россиянки 197 тысяч рублей, его задержали.

По факту случившегося возбудили дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Сейчас сотрудники МВД ищут соучастников подростка.