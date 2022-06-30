Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российский подросток забрал более полумиллиона рублей у обманутых пенсионерок

Под Челябинском 16-летний курьер-подросток забрал у пенсионерок почти 600 тысяч рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Магнитогорске полиция задержала 16-летнего подростка из Челябинска, который забрал у обманутых пенсионерок почти 600 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

По данным ведомства, пожилой местной жительнице позвонил неизвестный и сказал, что ее родственница стала виновницей ДТП и ей грозит наказание. Аферист убедил потерпевшую написать заявление с просьбой переквалифицировать ответственность с уголовной на административную, а также попросил взять 400 тысяч рублей, разложить их в пачки по номиналу и переписать все купюры, после чего вложить банкноты в постельное белье и передать курьеру.

Женщина так и поступила, а позже связалась с родственницей и узнала, что та ни в какую аварию та не попадала. Тогда пенсионерка обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, что деньги забрал несовершеннолетний курьер, после чего перевел их на счет сообщников. Также стало известно, что фигурант направляется ко второй жертве. После того, как юноша забрал у россиянки 197 тысяч рублей, его задержали.

По факту случившегося возбудили дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Сейчас сотрудники МВД ищут соучастников подростка.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В России сняли все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения
Следователи завели дело о нарушении безопасности после падения АН-30 в Якутии
Российская стилистка раскрыла способы выглядеть модно в жару
Лидеру Братской банды дали 25 лет строгого режима за жестокие убийства
Пожарные нашли нарколабораторию пока тушили деревенский дом
Ядерной энергетике предсказали расцвет
Финляндия сняла все ограничения на въезд россиян
Переломным моментом в переговорах Финляндии и Турции по НАТО стал кофе-брейк
Украинские военные обстреляли город в ЛНР из американской РСЗО
Обнаружено первое охотящееся под землей растение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.