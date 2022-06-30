Медведев призвал подготовиться к длительным санкциями против России

Дмитрий Медведев призвал готовить политику РФ с осознанием, что санкции приняты надолго

Санкции в отношении России приняты надолго, их длительность нужно осознавать и учитывать в подготовке всей будущей политики, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его выступление на X Петербургском международном юридическом форуме цитирует РИА Новости.

«Санкций очень много, беспрецедентное количество. И очевидно, что эти санкции приняты именно с целью причинить максимальный экономический вред нашей стране», — сказал Медведев.

Политик при том заявил, что не считает меры «международно правовыми санкциями», объясняя свою позицию уставом Организации Объединенных наций (ООН). Однако экономика, полагает он, должна приспособиться к новым условиям. Медведев полагает, что в России есть сферы, где страна достигла «неплохих» успехов с точки зрения независимости от глобальной экономики.

Экономические ограничения, введенные рядом мировых государств в отношении России, стали ответом на военную операцию, которую Москва 24 февраля начала на Украине. Они коснулись широкого круга отраслей и значительного количества организаций и предприятий. Помимо официальных мер властей зарубежных государств, на ситуацию отреагировали и частные компании, сворачивающие или прекращающие свою деятельность в России.