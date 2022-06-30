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ВКС России поразили взводы украинских РСЗО «Ураган» и «Град» в ДНР

МО РФ заявило, что ударом ВКС были поражены два взвода РСЗО «Ураган» и «Град» в ДНР

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

За минувшие сутки Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным ударом поразили два взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град» в районах Светлодарское и Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявили журналистам в четверг, 30 июня, в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что также были поражены два артиллерийских взвода «Гиацинт-Б» в районе Авдеевки. Кроме того, за прошедшие сутки российские ракетные войска и артиллерия поразили 39 пунктов управления противника.

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Также была поражена украинская военная техника в 218 районах, уточнили в Минобороны. Российская авиация за сутки сбила два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое Днепропетровской области и Архангельское Херсонской области.

До этого в российском военном ведомстве сообщали об ударе по украинским реактивным системам «Град» в районах Ленинское, Селидово и Дзержинск, которые обстреливали населенные пункты ДНР.

Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России атаковали высокоточным оружием два взвода украинской артиллерии возле поселков Кирово в ДНР и Зайчевское в Николаевской области.

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Анна Щербакова
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