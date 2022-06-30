Несовершеннолетняя оказалась в больнице после посещения салона красоты в Москве

Несовершеннолетняя москвичка получила ожог головы во время окрашивания волос в салоне

Несовершеннолетняя россиянка, чье имя и возраст не раскрываются, оказалась в больнице после посещения салона красоты в Москве. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, девушка получила химический ожог головы первой степени во время окрашивания волос у мастера. Известно, что посетительницу госпитализировали в хирургическое отделение одного из столичных медицинских учреждений.

Согласно материалу, правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

В апреле жительница Москвы Мария Кайдышева осталась с гематомами после посещения бьюти-студии и заявила в полицию на косметолога из-за испорченной внешности. Клиентка рассказала, что обратилась в салон красоты, чтобы избавиться от темных кругов под глазами. Данную услугу ей оказала российский косметолог Елена Патрима, пообещав также убрать морщины с лица. Однако на следующий день россиянка столкнулась со страшными последствиями процедуры. Впоследствии косметолог заблокировала женщину в соцсетях и перестала отвечать на ее сообщения и звонки.