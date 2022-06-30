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Путин назвал «преступлением против человечности» действия Киева в Донбассе

Президент Путин назвал действия Украины в Донбассе «преступлением против человечности»

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал действия Украины в Донбассе «преступлением против человечности». Слова главы государства передает ТАСС.

«Действиям киевского режима нет другого определения», — сказал он во время обращения к участникам Х Петербургского международного юридического форума.

Кроме того, Путин призвал другие страны к работе по темам борьбы с голодом, изменения климата, стабильности энергетических и продовольственных рынков, а также сферы контроля над вооружением.

По словам главы государства, все эти вопросы требуют международного взаимодействия. «И тогда не будут возникать кризисы подобные тому, что происходит сегодня в Донбассе с целью защиты его жителей от геноцида», — подчеркнул он.

Ранее на выступлении в рамках пленарного заседания Петербургского экономического форума (ПМЭФ) президент заявил, что Россия будет защищать интересы людей в Донбассе, ради которых российские военные «воюют, получают ранения и гибнут».

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Константин Лысяков
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