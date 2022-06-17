Путин пообещал защищать интересы людей в Донбассе

Президент Путин заявил, что Россия будет защищать интересы людей в Донбассе

Россия будет защищать интересы людей в Донбассе. Об этом президент страны Владимир Путин высказался на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале «Комсомольской правды».

Путин подчеркнул, что Россия будет защищать интересы тех людей, ради которых российские военные «воюют, получают ранения и гибнут». «Конечно, это просто по-другому невозможно. А ради чего тогда эти жертвы?» — заявил глава государства.

Он также добавил, что в России с уважением отнесутся к любому выбору населения Донбасса относительно будущего их региона.

Ранее Путин сообщил, что с юридической точки зрения действия РФ в Донбассе полностью соответствуют международному праву. Он признал, что любые боевые действия являются трагедией, однако отметил, что само проведение спецоперации на Украине было необходимым для России.