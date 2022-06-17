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Путин заявил о соответствии действий России в Донбассе международному праву

Путин: действия России в Донбассе соответствуют международному праву

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

С юридической точки зрения действия России в Донбассе полностью соответствуют международному праву, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), трансляцию которого ведет «Россия 24».

Российский лидер отметил, что Международный суд ООН принял решение, что в соответствии с Уставом ООН при отделении страны от государства спрашивать решения центральных властей не нужно. Поэтому Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, заключила с ними межгосударственные договоры и оказала им помощь в соответствии с данными документами.

Путин подчеркнул, что действия Москвы в отношении Донбасса «абсолютно легитимны», в отличие от американской операции в Ираке. «Потому что никто там никого не звал, никаких там договоров ни с кем не было, в том числе не было никакого признания каких-то вновь образованных государственных структур», — объяснил президент, добавив, что США просто «разбомбили страну».

Тем не менее глава государства признал, что любые боевые действия являются трагедией. Однако само проведение спецоперации на Украине было необходимостью для России, отметил Путин, заверив в безусловном решении всех задач спецоперации на Украине.

Большую часть своего выступления на ПМЭФ глава государства посвятил задачам, которые стоят перед Россией сегодня и будут стоять завтра. Кроме Путина, в пленарном заседании ПМЭФ приняли участие глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Египта Абдельфаттах Сиси.

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Варвара Кошечкина
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