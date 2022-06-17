Путин назвал трагедией любые боевые действия

Президент России Путин заявил, что любые боевые действия являются трагедией

Любые боевые действия являются трагедией. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию речи российского лидера в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

Однако, по словам российского лидера, несмотря на трагичность боевых действий, само проведение спецоперации на Украине было необходимостью для России.

«Нас подтолкнули к ней», — подытожил Путин.

Ранее Путин заверил в безусловном решении всех задач спецоперации на Украине.

Большую часть своего выступления на ПМЭФ глава государства посвятил задачам, которые стоят перед Россией сегодня и будут стоять завтра. Кроме Путина, в пленарном заседании ПМЭФ участвовали глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Египта Абдельфаттах Сиси.