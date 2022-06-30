Путин заявил об опасности доминирования одной страны в мире

Путин заявил, что доминирование одной страны в мире опасно и порождает риски

Доминирование одной страны в мире опасно и порождает системные риски. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова передает РИА Новости.

«Словом, доминирование одной страны или группы стран на мировой арене не только непродуктивно, но и опасно и неизбежно порождает масштабные, системные риски», — заявил глава государства во время видеоприветствием к участникам пленарного заседания X Петербургского международного юридического форума.

Также он отметил, что демократическое и справедливое мироустройство должно быть устроено на принципах уважения и доверия между странами.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные страны намеренно подорвали международные устои во имя своих амбиций и устаревших геополитических иллюзий.