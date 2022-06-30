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Многодетного отца осудят за убийство россиянки на первом свидании

В Крыму многодетного отца осудят за убийство девушки с сайта знакомств на первом свидании

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Крыму 42-летний многодетный отец предстанет перед судом по делу об убийстве 24-летней жительницы Севастополя на первом свидании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, весной 2022 года в полицию обратилась мать потерпевшей. Она рассказала, что 30 марта ее дочь ушла на работу и не вернулась домой. Правоохранители предположили, что исчезновение девушки может носить криминальный характер, и возбудили дело по статье 105 («Убийство») Уголовного кодекса (УК) РФ.

К поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Аллерт Крым». Спустя время следователи выяснили, что к гибели россиянки причастен ранее судимый строитель, с которым та начала общаться на сайте знакомств незадолго до пропажи. После задержания мужчина признался в содеянном и показал, где спрятал тело жертвы.

Выяснилось, что после непродолжительной переписки он пригласил потерпевшую на первое свидание в дом в Нахимовском районе, где он делал ремонт по найму. Там во время внезапно возникшей ссоры он задушил новую знакомую шнурком от одежды, а после поместил тело погибшей в канализационный септик и скрылся с места преступления.

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Елизавета Новикова
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