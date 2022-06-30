Дизайнер перечислил плюсы и минусы нового дизайна 100-рублевой банкноты

Дизайнер Пожилов указал на потерю контрастности на новой 100-рублевой банкноте

Дизайн модернизированной 100-рублевой банкноты, которую представил Центральный Банк, определенно, стал современнее, считает графический дизайнер Антонис Пожилов. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил плюсы и минусы обновленной купюры.

«Подгоняют под новый стиль двухтысячных купюр, что, собственно, логично. А то ряд купюр с новым дизайном, а ряд еще имеют старый облик. Это, кстати, нормальная история, их принято периодически обновлять. Вместе с дизайном меняются и защитные фичи», — поделился дизайнер.

Он также обратил внимание на изобразительные символы, которые подчеркивают идеологические принципы государства. «Сейчас мы видим Кремль и памятник Великой Отечественной войны — достаточно скрепные и понятные для нас символы в контексте нынешнего времени. Боны, как всегда, являются лицом страны, ведь первое, что видит иностранец, приезжая в любую страну, это местная валюта», — подчеркнул Пожилов.

По мнению специалиста, дизайн новой 100-рублевой банкноты приятный и графичный, но все же имеет недостатки.

Из минусов отмечу, что рисунок потерял контрастность изображения, элементы на нем в основном традиционные, какая-то вау-оригинальность отсутствует Антонис Пожилов графический дизайнер

Ранее Банк России показал новую банкноту номиналом в 100 рублей, которая вводится в обращение с 30 июня. Купюра посвящена Москве и Центральному федеральному округу, на лицевой стороны изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому солдату.

Известно, что в обращение новые банкноты будут поступать постепенно, параллельно будут продолжать использоваться и существующие сторублевые купюры — образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

