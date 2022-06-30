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Столтенберг признал расплату НАТО из-за помощи Украине

Генсек НАТО Столтенберг признал, что альянс платит свою цену из-за поддержки Украины

Йенс Столтенберг. Фото: Susana Vera / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс расплачивается в ситуации на Украине из-за помощи Киеву. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы тоже платим цену за эту войну. Но цена, которую мы платим, это что-то, что можно измерить в деньгах, цена, которую платят украинцы, измеряется в жизнях...» — заявил он.

По мнению генсека, та цена, которую платит НАТО из-за поддержки Украины, гораздо ниже той, которую альянс «заплатит, если не будет поддерживать ее».

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Столтенберг в школе плохо учил географию. По словам спикера нижней палаты парламента, если Финляндия и Швеция вступят в альянс, то у его границ будет больше России. Так он ответил на слова Столтенберга о том, что вступления стран в НАТО является сигналом президенту Владимиру Путину о том, что дверь в этот блок для новых государств останется открытой.

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Марина Совина
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