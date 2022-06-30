В Госдуме упрекнули Столтенберга в плохом знании географии

Спикер Госдумы Володин заявил, что генсек НАТО Столтенберг в школе не учил географию

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в школе плохо учил географию. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам спикера нижней палаты парламента, если Финляндия и Швеция вступят в альянс, то у его границ будет больше России. Так он ответил на слова Столтенберга о том, что вступления стран в НАТО является сигналом президенту Владимиру Путину о том, что дверь в этот блок для новых государств останется открытой.

Ранее Путин оценил последствия размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры НАТО. Он отметил, что в таком случае Россия будет вынуждена ответить зеркально. При этом российский лидер добавил, что у Москвы нет проблем с двумя вышеуказанными странами, как с Украиной.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу для стран Балтии и Финляндии.