Российский водитель выстрелил в грудь мотоциклисту из-за шума двигателя

В Ленобласти водитель внедорожника выстрелил в грудь мотоциклисту из-за шума двигателя

В Волхове сотрудники районного отдела вневедомственной охраны задержали водителя внедорожника, выстрелившего в грудь мотоциклисту. Об этом в четверг, 30 июня, «Ленте.ру» сообщили в Главном управлении (ГУ) Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, около полуночи в четверг, 30 июня, рядом с заправкой на Волховском проспекте раздались звуки выстрелов, и на место выехали правоохранители. Выяснилось, что местному жителю в позднее время помешал шум двигателя мотоцикла, после чего он начал преследовать его на машине. Когда мотоциклист не справился с управлением на грунтовой дороге и остановился, недовольный мужчина вышел из авто и выстрелил в оппонента из травматического пистолета «Оса».

Позже пострадавшего госпитализировали, а задержанного передали полицейским. В отношении него возбудили дело.

По данным Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по региону, фигурант «законно владел огнестрельным оружием ограниченного поражения». Сейчас по факту неправомерного применения пистолета проводится проверка.