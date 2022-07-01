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«Аэрофлот» увеличил скидку на билеты для детей до 75 процентов

«Аэрофлот» снизил стоимость авиаперелетов для детей в период отпусков и летних каникул

Фото: Shutterstock

Компания «Аэрофлот» объявила о снижении стоимости авиаперелетов для детей в период отпусков и летних каникул. Скидка для юных путешественников увеличена до 75 процентов от взрослого тарифа (ранее детская скидка составляла 25 процентов от взрослого тарифа), говорится в сообщении авиаперевозчика.

Предложение действует для детей от 2 до 12 лет, путешествующих совместно со взрослыми, а также на младенцев до 2 лет, которые летят с местом. В акции участвуют прямые и транзитные рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» под кодом SU.

Приобрести билет необходимо в период с 1 по 31 июля, а совершить перелет — до конца осени.

Увеличенная детская скидка применяется к тарифам экономического класса Лайт, Бюджет, Оптимум и Максимум. Таксы и сборы оплачиваются в полном объеме. Все подробности можно найти на странице акции.

В авиакомпании подчеркивают, что «Аэрофлот» на постоянной основе работает над повышением мобильности населения, уделяя внимание всем категориям граждан. Новое предложение авиакомпании призвано обеспечить семьи с детьми максимально доступными и комфортными авиапутешествиями в разгар летнего сезона, а также на осенний период.

Ранее авиакомпания ввела специальный молодежный тариф, который действует для пассажиров в возрасте до 12 до 23 лет.

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Татьяна Романова
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