В Таджикистане переименовали горные пики имени Маяковского и «Октябрьский»

В Таджикистане вершины имени Маяковского и «Октябрьский» получили имена народных поэтов

В Таджикистане переименовали горные пики имени Владимира Маяковского и «Октябрьский». Им дали имена народных поэтов, передает агентство «Ховар».

Так, горная вершина имени Маяковского, высота которой составляет 6095 метров, получила имя поэта Мирсаида Миршакара, а пик «Октябрьский» высотой 6780 метров, — имя Мумина Канота.

Отмечается, что решение единогласно поддержали народные депутаты Горно-Бадахшанской автономной области, на территории которой расположены горные вершины.

В 2021 году в Таджикистане переименовали пик имени Евгении Корженевской на «Орзоли», а в 2006 году республика избавилась от пика Ленина и пика Революции.