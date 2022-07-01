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В Таджикистане переименовали горные пики имени Маяковского и «Октябрьский»

В Таджикистане вершины имени Маяковского и «Октябрьский» получили имена народных поэтов

Фото: Joerg Reuther / Globallookpress.com

В Таджикистане переименовали горные пики имени Владимира Маяковского и «Октябрьский». Им дали имена народных поэтов, передает агентство «Ховар».

Так, горная вершина имени Маяковского, высота которой составляет 6095 метров, получила имя поэта Мирсаида Миршакара, а пик «Октябрьский» высотой 6780 метров, — имя Мумина Канота.

Отмечается, что решение единогласно поддержали народные депутаты Горно-Бадахшанской автономной области, на территории которой расположены горные вершины.

В 2021 году в Таджикистане переименовали пик имени Евгении Корженевской на «Орзоли», а в 2006 году республика избавилась от пика Ленина и пика Революции.

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Алевтина Запольская
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