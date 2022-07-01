Силы ЛНР взяли под контроль два населенных пункта

НМ ЛНР сообщила о взятии под контроль поселка Приволье и села Шипиловка

Село Шипиловка и поселок Приволье взяты под контроль Народной милицией (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) и союзными силами. Об этом сообщил представитель НМ ЛНР, передает РИА Новости.

«Противник понес крупные потери в живой силе и технике», — сообщает представитель НМ ЛНР.

По его словам, после освобождения двух населенных пунктов силы республики и союзные войска продолжают освобождать территорию «от украинских оккупантов».

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о наступлении в направлении Славянска и Угледара. Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что наступательные действия в направлении Славянска проходят «медленно, но уверенно».