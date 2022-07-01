Молодых супругов нашли зарезанными у дома культуры под Красноярском

Под Красноярском нашли зарезанной супружескую пару, возбуждено дело, ищут преступников

В Красноярском крае обнаружили убитыми молодых супругов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Тела мужчины 32 лет и женщины 29 лет с ножевыми ранениями нашли 30 июня на улице у здания дома культуры в поселке Нижняя Пойма.

Следователи начали поиск преступников.

Юлия и Сергей Каширские 25 июня в сельском доме культуры отмечали День молодежи, рассказала ТВК их подруга Валерия. После праздника супруги пошли домой, а на следующий день отправились на работу, решив сократить путь через болота. Там на них, видимо, было совершено нападение. Их убили, а затем закопали.

30 июня мать Юлии повела внука в детсад, а обратно решила вернуться через болота и там обнаружила сначала кофту дочери, а затем ее саму и мужа. У пары остался маленький ребенок.