Представитель Путина оценил объем запасов авиатехники в России

Спецпредставитель Путина Иванов: запасов авиационной техники в России хватит на 3-4 года

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов оценил объем старых запасов авиационной, дорожной и другой транспортной техники в России. По его мнению, их хватит еще на три-четыре года использования, пишет ТАСС со ссылкой на слова Иванова на итоговой коллегии Минтранса.

«Три-четыре года мы еще на старых запасах проживем: дорожной техники, авиационной техники и ряда других средств транспортного машиностроения. Но уже сейчас надо думать, что будет черетри-четыре года. При условии, что санкции сохранятся, а они сохранятся», — пояснил Иванов. В середине марта президент Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдаче им отечественных сертификатов летной годности.

На мероприятии вице-премьер Марат Хуснуллин также сообщил, что России грозит дефицит дорожно-строительной техники — запасов также осталось всего на пару лет. «Еще год-два, может, три проедем, а дальше надо думать, что делать с техникой, на которой мы сегодня работаем», — подчеркнул зампред правительства.

Несмотря на позволение властей присвоить иностранные самолеты, российские авиаперевозчики S7 и AirBridgeCargo попросили у Минтранса разрешения вернуть некоторые воздушные суда иностранным владельцам.