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Популярный YouTube-блогер умер от рака в 23 года

YouTube-блогер Technoblade умер в 23 года после борьбы с раком

Кадр: Technoblade / YouTube

Популярный американский YouTube-блогер Technoblade умер в 23 года после борьбы с раком. Об этом сообщил его отец в ролике, появившемся в пятницу, 1 июля, на видеохостинге YouTube.

В кадре мужчина зачитал прощальное письмо блогера к своим подписчикам. «Привет всем! Это Technoblade. Если вы смотрите это видео, то значит я мертв. Так что давайте присядем и поговорим в последний раз. (...) Спасибо за то, что все эти годы вы поддерживали мой контент. Если бы у меня были другие 100 жизней, то мне кажется, что я бы каждый раз выбирал быть Technoblade, так как это было самое счастливое время для меня. Я надеюсь, что вы получали удовольствие от просмотра моего контента», — говорилось в послании.

Отец Technoblade добавил, что блогер написал обращение за восемь часов до смерти. Он также назвал сына «самым удивительным ребенком, о котором родители могли бы мечтать».

Technoblade прославился на YouTube благодаря видео, где он играл в Minecraft. Его ролики набирали по несколько миллионов просмотров. На YouTube-канал Technoblade подписано почти 11 миллионов пользователей.

Ранее сообщалось о смерти популярной американской TikTok-блогерши Рошель Хагер (Rochelle Hager). Она погибла в результате несчастного случая на дороге. Как сообщили СМИ, на машину, в которой находилась блогерша, упало дерево.

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Евгения Наумова
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