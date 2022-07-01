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Психолог назвала эффективные способы прийти в себя после токсичных отношений

Психолог Саркис: токсичного партнера нужно заблокировать в соцсетях

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

С токсичным бывшим партнером лучше перестать общаться как можно быстрее и навсегда, заявила психолог и кандидат медицинских наук Стефани А. Саркис. В статье для Psychology Today она назвала эффективные способы прийти в себя после нездоровых и выматывающих отношений.

«Восстановление после токсичных отношений может быть сложной задачей и может занять время», — отмечает психолог. Для тех, кто столкнулся с подобной проблемой, она посоветовала несколько рабочих приемов, которые помогут быстрее прийти в себя.

В первую очередь Саркис рекомендует ограничить любые контакты с бывшим партнером: «Трудно исцелиться, когда токсичный человек пытается вернуть вас». Она настоятельно советует заблокировать его или ее номер телефона и страницы в соцсетях. Далее, по мнению психолога, нужно возобновить контакт с эмоционально здоровыми людьми. «Токсичный человек, возможно, изолировал вас от друзей и семьи, которым вы доверяете. Абьюзивный партнер видел в них угрозу, потому что они, скорее всего, сказали бы вам, что это нездоровые отношения», — объяснила эксперт.

Кроме того, Саркис советует не пытаться выяснить отношения и пытаться расставить все точки над «i». «Скорее всего, вы не получите извинений или ясности от токсичного человека. Они известны тем, что не берут на себя ответственность за свое поведение», — рассказала она. Чтобы оставить деструктивные отношения в прошлом и внутренне их завершить, психолог советует написать письмо бывшему партнеру, высказать в нем все обиды, но не отправлять его.

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Эксперт также рекомендует обратиться за помощью к специалисту, поскольку после травматичных отношений могут возникнуть проблемы с доверием к другим людям. «Очень важно рассказать о своем опыте общения со специалистом в области психического здоровья. Психолог может помочь вам разобраться в том, что произошло, и осознать, что в этом не было вашей вины», — заключила эксперт.

Ранее психотерапевт подсказала способ пережить тяжелый развод. Она посоветовала оставить надежду на воссоединение и прекратить слежку за бывшим возлюбленным в социальных сетях.

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Елена Матвиенко
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