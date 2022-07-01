Открыт прием заявок на создание национального интернет-контента

«Институт развития интернета» начал прием заявок на Конкурс на создание интернет-контента

Автономная некоммерческая организация «Институт развития интернета» начала прием заявок на Конкурс на создание государственного (национального) контента в цифровой среде. Проекты можно подать с 1 июля по 1 августа (до 18:00 по московскому времени).

Одно из главных изменений нового конкурсного отбора затронуло систему финансирования проектов, сделав ее более гибкой.

«В новом конкурсе долгожданное для многих нововведение: авансирование проектов на счета, открытые в банках. Мы благодарны коллегам из Правительства, которые поддержали нашу инициативу и внесли изменения в правила предоставления грантов в рамках реализации нацпроекта», — сообщил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

«Подчеркну, что решения о таком авансировании будут приниматься после внимательного изучения деловой репутации компании во избежание рисков, связанных с невыполнением договора», — отметил гендиректор ИРИ.

По его словам, этим нововведением ИРИ также рассчитывает привлечь к конкурсу больше производителей компьютерных игр.

«Разработка качественных видеоигр — это дорого. Далеко не у всех компаний есть необходимые оборотные средства, которые они могут вложить в начальный этап разработки. Авансирование проекта для них — необходимое условие», — сказал он, напомнив, что в этом году в рамках игрового направления планируется выделить не менее 1 миллиарда рублей.

Также среди нововведений текущего конкурса расширение возможностей для конкурсантов по направлению «Видеоконтент», в рамках которого создается контент для VOD-платформ. Теперь контент может размещаться не только в социальных сетях аудиовизуальных сервисов, но и в других аккаунтах социальных сетей, например, специально созданных под конкретный проект. При этом публикация на аудиовизуальных платформах остается обязательной.

Чтобы ускорить сроки запуска проектов, сразу после объявления результатов конкурса с победителями будет заключаться рамочное соглашение, а позднее — договор.

Со стартом нового конкурса обновилась обучающая программа АНО «ИРИ» — подробный курс по заполнению заявки на сайте. Помимо улучшения визуальной составляющей, участникам курса будут доступны скринкасты (запись видео с экрана) с детальными инструкциями. Первый скринкаст будет посвящен составлению бизнес-плана.

Также ИРИ недавно запустил https://ири.рф/accelerator/ Telegram-бота, который поможет получить всю информацию по основным условиям конкурсов, документам, подаче заявки. Набор функций бота будет постоянно расширяться.

На конкурс принимаются проекты со сроком реализации до конца 2024 года по направлениям: «Видеоконтент», «Контент для социальных сетей», «Мультиформатный (мультиплатформенный) контент», «Спецпроекты в интернет-СМИ», «ПО и игры».

Участники, чьи проекты получат наивысшую оценку независимых экспертов, будут презентовать свои работы перед членами Продюсерского совета АНО «ИРИ».

Открытая защита проектов пройдет осенью, тогда же назовут и победителей конкурса. Это второй отбор на создание национального контента в цифровой среде. По итогам первого отбора, подведенного в апреле, ИРИ поддержал 116 проектов, в том числе художественные сериалы «Последний Богатырь. Наследие», «Плевако», «Челюскин. Первые», «Струны — 2», ряд исторических картин, посвященных Смутному времени, Петру I, Восстанию декабристов, Великой Отечественной войне.

