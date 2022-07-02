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В единственном черешневом саду Ингушетии соберут урожай в 70 тонн

Ингушская компания планирует получить первый урожай черешни в 70 тонн

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Единственный в Ингушетии черешневый сад компании «Алмавит Фрут» планирует получить урожай объемом 70 тонн. Об этом сообщает ТАСС.

«Садоводческое хозяйство „Алмавит Фрут“ получил в нынешнем году свой первый урожай черешни двух сортов — „Крупноплодная“ и „Итальянка“. По вкусу черешня крупная, сладкая и с сочной мякотью. Всего хозяйство планирует собрать 70 тонн ягод с площади в 50 гектаров», — рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, ягоды будут поставлять в торговые центры Москвы и регионы Северного Кавказа.

«Несмотря на прошедший в Ингушетии в середине июня ураганный ветер, ливень и град, основной урожай не пострадал. Хочу отметить, что аграрный комплекс в республике стимулируется в качестве одной из основных сфер, на которую мы делаем ставку для достижения лучших показателей социально-экономического развития республики», — заключил он.

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Варвара Кошечкина
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