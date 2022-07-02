Володин заявил, что Великобритания не избавится от привычки жить за чужой счет

Великобритания настаивает на том, чтобы Европа воевала против России, так как Лондон никак не избавится от привычки жить за счет остальных. Об этом в субботу, 2 июля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, Лондон убеждает европейские страны «в необходимости воевать против России до последнего украинца» и считает, что «любая попытка уладить конфликт на Украине приведет лишь к усилению нестабильности в мире». Володин также объяснил, что причиной происходящего стала привычка жить за счет остальных, «от которой Англия никак не избавится».

Помимо этого, спикер напомнил, что Великобритания, будучи первой экономикой мира в конце XIX века, сейчас занимает по доле ВВП лишь девятое место среди стран мира, уступая даже бывшей колонии — Индии. По мнению Володина, Лондон создает суету, когда «то выходит из Евросоюза, то ищет новые альянсы в Польше, Прибалтике, на Украине, чтобы хоть где-то быть лидером».

В заключение российский политик сказал, что ничего достойного от «колониального реваншизма» ждать не надо. Володин отметил, что «для Англии солнце империи закатилось навсегда».