В Госдуме уличили Великобританию в привычке жить за чужой счет
Великобритания настаивает на том, чтобы Европа воевала против России, так как Лондон никак не избавится от привычки жить за счет остальных. Об этом в субботу, 2 июля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, Лондон убеждает европейские страны «в необходимости воевать против России до последнего украинца» и считает, что «любая попытка уладить конфликт на Украине приведет лишь к усилению нестабильности в мире». Володин также объяснил, что причиной происходящего стала привычка жить за счет остальных, «от которой Англия никак не избавится».
Помимо этого, спикер напомнил, что Великобритания, будучи первой экономикой мира в конце XIX века, сейчас занимает по доле ВВП лишь девятое место среди стран мира, уступая даже бывшей колонии — Индии. По мнению Володина, Лондон создает суету, когда «то выходит из Евросоюза, то ищет новые альянсы в Польше, Прибалтике, на Украине, чтобы хоть где-то быть лидером».
В заключение российский политик сказал, что ничего достойного от «колониального реваншизма» ждать не надо. Володин отметил, что «для Англии солнце империи закатилось навсегда».