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Психолог назвала первые симптомы послеродовой депрессии

Врач Журавлева: при послеродовой депрессии у женщины отсутствует привязанность к ребенку

Фото: Shutterstock

Послеродовая депрессия — опасное состояние, которое молодая мать и ее окружение не всегда могут сразу распознать, сказала психолог Татьяна Журавлева. В беседе с News.ru специалистка назвала настораживающие признаки заболевания, которые проявляются первыми.

Распознать послеродовую депрессию можно по таким симптомам, как беспричинный страх и сильная тревожность, вплоть до панических атак. Также женщина может стать раздражительной, чрезмерно эмоциональной и уставшей настолько, что ей не хочется встать с кровати, отметила Журавлева.

По словам врача, в особо тяжелых случаях у молодых матерей с послеродовой депрессией отсутствует привязанность к ребенку, а интерес к жизни теряется настолько, что появляются суицидальные мысли.

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В заключение Журавлева добавила, что чаще всего заболевание начинается в первые три месяца после родов, но в некоторых случаях может проявиться у женщины и в течение всего первого года жизни младенца. При этом самостоятельно справиться с этим состоянием очень сложно, потому психолог рекомендовала при обнаружении нескольких или всех настораживающих симптомов как можно скорее обратиться за помощью к специалисту.

Ранее врачи-неврологи Скотт М. Макгиннис и Сет Гейл назвали «тихие» симптомы ранней стадии деменции, которые наиболее часто проявляются у людей старше 50 лет. По их словам, первыми признаками дегенеративных заболеваний мозга являются спутанность сознания и проблемы с памятью.

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Наталья Обрядина
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